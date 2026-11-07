Video Ibu Aniaya Balita Viral, Polisi Ketapang Buru Terduga Pelaku di Nanga Tayap

PONTIANAK POST - Pengguna media sosial dihebohkan dengan beredarnya video penganiayaan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada seorang anak kecil. Aksi tersebut terekam kamera pengawas dan viral di beberapa platform media sosial. Rekaman berdurasi 53 detik itu memperlihatkan seorang perempuan melakukan kekerasan terhadap seorang anak yang masih kecil. Anak yang sedang duduk di kursi mendapatkan tendangan dan terjatuh ke lantai.

Tak sampai di situ, perempuan tersebut masih melancarkan aksinya dengan menginjak anak yang sudah terbaring di lantai. Anak tersebut terdengar menangis kesakitan. Meski sempat dihentikan oleh seorang pria, perempuan tersebut masih berupaya menganiaya korban.

Menanggapi video viral tersebut, Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada 11 Maret 2026.

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“Kejadiannya di Dusun Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap,” kata Putra, Jumat (6/11).

Putra menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan terduga pelaku. Pelaku diduga merupakan ibu kandung korban. Korban merupakan balita berusia 4 tahun.

Advertisement “Pelapor adalah suami siri pelaku. Korban merupakan anak pertama dari pernikahan pelapor dan pelaku,” jelas Putra.

Putra mengungkapkan, suami pelaku akhirnya memilih melaporkan kejadian tersebut karena pelaku membawa kabur kedua anak mereka, termasuk salah satu anak yang menjadi korban penganiayaan.

“Keberadaan pelaku masih kita cari, termasuk korban yang dibawa kabur oleh pelaku,” ungkap Putra.