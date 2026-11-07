Residivis Kasus Narkoba Kembali Ditangkap, Polres Ketapang Sita 611,97 Gram Sabu

PONTIANAK POST - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Ketapang kembali membongkar jaringan peredaran narkotika di wilayah Ketapang. Seorang bandar berinisial AS alias Amin (48), ditangkap bersama barang bukti sabu seberat 611,97 gram.

Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengungkapkan bahwa tersangka merupakan residivis kasus narkoba yang sebelumnya pernah diganjar hukuman berat.

"Tersangka AS alias Amin ini pernah divonis pidana penjara selama 8 tahun dan denda sebesar Rp1,5 miliar oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada Agustus 2019 lalu dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Namun, yang bersangkutan ternyata tidak jera dan kembali mengulangi perbuatannya," tegas Putra.

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Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi Narkoba di sekitar Gang Stadion Indah, Desa Paya Kumang, Kecamatan Delta Pawan. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Satresnarkoba bergerak cepat dan melakukan penangkapan pada Rabu (4/11) sekitar pukul 21.30 WIB. Saat disergap di lokasi kejadian, polisi menemukan dua kantong klip berisi kristal putih diduga sabu yang terbungkus tisu di saku jaket milik pelaku, uang tunai Rp1.750.000 dan dua unit ponsel.

Pengembangan kemudian dilanjutkan ke rumah tersangka. Penggeledahan rumah yang disaksikan oleh ketua RT dan masyarakat setempat, petugas menemukan puluhan kantong klip sabu yang disembunyikan di beberapa tempat di dalam kamar tersangka.

Advertisement Polisi juga menemukan enam kantong klip sabu di dalam tas hitam di lemari pakaian, serta 15 kantong klip sabu, satu unit timbangan digital dan dua buah sendok sabu yang disembunyikan di dalam kaleng bekas di rak meja. Serta 11 kantong klip sabu yang disembunyikan di dalam dompet kecil di atas lemari.

Secara keseluruhan, polisi mengamankan total 34 kantong klip berisi diduga sabu dengan berat total 611,97 gram. Dari hasil pemeriksaan sementara, barang haram tersebut didapat tersangka dari seorang pemasok berinisial IP yang berada di Pontianak untuk diedarkan di Ketapang. Saat ini, tim penyidik tengah melakukan pengejaran terhadap keberadaan bandar di atasnya.

Kapolres juga mengimbau pihak keluarga untuk melapor jika ada anggota keluarganya yang terjerat sebagai pengguna barang haram tersebut.