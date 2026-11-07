1. Pemkab Ketapang Kembali Salurkan Hibah 2026, Dukung Pembangunan Rumah Ibadah

PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menyerahkan hibah kepada sejumlah pihak. Penyerahan hibah ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 2026, Kamis (5/11). Penandatanganan dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, dan dihadiri jajaran perangkat daerah serta para penerima hibah dari sejumlah yayasan, organisasi keagamaan, dan pengurus rumah ibadah.

Alex mengatakan, penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan rumah ibadah serta kegiatan keagamaan di Ketapang.

"Meskipun pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi, perhatian terhadap pembangunan bidang keagamaan tetap menjadi salah satu prioritas," kata Alex.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia, karakter, akhlak, serta kehidupan spiritual masyarakat.

Bupati berharap para tokoh agama dan pengurus rumah ibadah dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun karakter masyarakat, memperkuat iman dan ketakwaan, serta menjaga kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama.

Advertisement Bupati juga menyampaikan bahwa bantuan hibah dari pemerintah daerah merupakan bentuk perhatian sekaligus stimulan untuk mendukung kegiatan dan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Dia mengingatkan seluruh penerima hibah agar menggunakan bantuan sesuai peruntukannya serta memenuhi kewajiban administrasi dan pertanggungjawaban, mengingat dana tersebut merupakan uang negara yang harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Melalui penandatanganan NPHD ini, Pemerintah Kabupaten Ketapang berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat nyata, mendorong semangat gotong royong, serta memperkuat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan menuju Ketapang yang maju dan mandiri.