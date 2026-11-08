Pagelaran Seni Budaya Melayu 2026 Jadi Perekat Persaudaraan

PONTIANAK POST – Pelestarian budaya Melayu bukan sekadar menjaga warisan leluhur, tetapi juga merawat persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Pesan itu mengemuka dalam Pagelaran Seni Budaya Melayu 2026 yang resmi dibuka Bupati Ketapang Alexander Wilyo di Pentas Seni Balai Sungai Kedang, Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Sabtu (7/11).

Mengusung tema “Takkan Melayu Hilang di Bumi, Menjunjung Marwah, Mengikat Persaudaraan”, pagelaran tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan kembali kekayaan seni dan tradisi Melayu sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Ketapang.

Advertisement Di tengah perkembangan zaman dan teknologi, keberadaan kegiatan budaya dinilai penting agar generasi muda tidak kehilangan akar tradisinya. Seni dan adat istiadat tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat yang perlu terus diwariskan.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo dalam sambutannya mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk tetap mengenal dan mencintai budaya daerah. Menurut dia, kemajuan zaman tidak seharusnya membuat masyarakat melupakan identitas dan warisan leluhur.

Dia berharap pagelaran tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga ruang kreativitas bagi seniman dan pelaku budaya. Kegiatan itu diharapkan dapat berkembang menjadi sarana edukasi, promosi pariwisata, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Ketapang.

Advertisement Ketua DPP Adat Melayu Provinsi Kalimantan Barat Prof. Dr. H. Chairil Effendy juga menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga adat istiadat dan seni budaya Melayu. Pelestarian budaya, menurut dia, merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur yang harus dijaga lintas generasi.

Dia mengajak masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya tanpa mengabaikan keberagaman suku, agama, maupun tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, identitas Melayu dapat terus berkembang sekaligus menjadi bagian dari kekuatan persatuan.

Sinergi antara organisasi adat dan pemerintah daerah juga dinilai penting agar upaya pemajuan kebudayaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Dukungan bersama diperlukan untuk memberi ruang lebih luas bagi seniman, komunitas budaya, dan generasi muda dalam mengembangkan tradisi daerah.

Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengapresiasi penyelenggaraan pagelaran tersebut. Dia menilai kegiatan pelestarian budaya memiliki peran penting dalam menjaga identitas daerah, mempererat silaturahmi, serta memperkuat kerukunan masyarakat.