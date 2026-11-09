Bupati Alexander Wilyo Buka Musda IX KNPI Ketapang, Ajak Pemuda Bersatu Bangun Daerah

PONTIANAK POST- Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, membuka Musyawarah Daerah (Musda) IX Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Ketapang. Acara berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Ketapang, Sabtu (7/11).

Bupati menyampaikan bahwa pemuda merupakan salah satu kekuatan strategis dalam pembangunan daerah. Dengan potensi generasi muda yang besar, KNPI diharapkan mampu menjadi wadah pemersatu berbagai organisasi kepemudaan untuk bersama-sama berkontribusi memajukan Kabupaten Ketapang.

Bupati menegaskan, meskipun pemuda berasal dari berbagai organisasi, latar belakang dan kelompok yang berbeda, seluruhnya harus memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga persatuan dan membangun Ketapang agar semakin maju dan mandiri.

"Boleh kita berbeda warna, berbeda organisasi, tetapi tujuan kita harus satu, yaitu untuk Ketapang. Kiblat kita harus satu untuk memajukan Ketapang," tegasnya.

Dia juga mengajak KNPI dan seluruh organisasi kepemudaan untuk menjadi mitra strategis sekaligus mitra kritis pemerintah daerah. Pemuda diharapkan tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga menyampaikan saran, gagasan, serta kritik yang konstruktif, rasional dan objektif demi perbaikan pembangunan daerah.

Advertisement Menurutnya, keterlibatan pemuda sangat dibutuhkan, termasuk dalam menghadapi berbagai persoalan daerah dan kondisi kebencanaan. Pemuda diharapkan mampu mengambil peran nyata, memberikan kontribusi positif, serta tidak sekadar menyalahkan atau menyudutkan pihak lain.

Dia juga mengingatkan bahwa KNPI merupakan organisasi sosial yang membutuhkan dedikasi dan pengabdian. Karena itu, siapa pun yang nantinya terpilih sebagai ketua dan pengurus harus memiliki komitmen untuk membesarkan organisasi serta merangkul seluruh elemen pemuda tanpa membeda-bedakan.