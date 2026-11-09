MABM Gelar PSBM Ketapang 2026, Bupati Alexander Wilyo Ajak Masyarakat Lestarikan Budaya Melayu

PONTIANAK POST- Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) menggelar Pagelaran Seni Budaya Melayu (PSBM) Ketapang 2026. Kegiatan yang dirangkai dengan Musyawarah Daerah (Musda) tersebut digelar di Balai Sungai Kedang.

PSBM secara resmi dibuka oleh Bupati Ketapang Alexander Wilyo, Sabtu (7/11). Pembukaan dihadiri juga Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, Ketua DPP MABM Kalimantan Barat, Chairil Effendy, Ketua DPD MABM Ketapang, Irvan Marsyad, bersama tokoh adat dan tamu undangan lainnya.

PSBM 2026 berlangsung selama empat hari, mulai 7 hingga 10 November 2026. Berbagai agenda telah disiapkan. Di antaranya Musda, seminar adat budaya Melayu, lomba dendang Melayu, lomba busana Melayu, serta stan pameran dari berbagai kecamatan. Dalam pameran tersebut, masing-masing kecamatan menghadirkan beragam barang bersejarah, kekayaan tradisi, serta kuliner khas Ketapang sebagai upaya memperkenalkan potensi budaya dan kearifan lokal kepada masyarakat luas.

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Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pagelaran Seni Budaya Melayu. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu upaya penting untuk menjaga kelestarian adat, kebudayaan, tradisi, sekaligus mempertahankan identitas masyarakat.

"Saya mengucapkan apresiasi dan mendukung penuh kegiatan ini. Ini merupakan salah satu upaya supaya kita bisa melestarikan adat, kebudayaan, dan tradisi, termasuk identitas kita," ungkapnya.

Advertisement Dia menegaskan bahwa budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri suatu masyarakat. Karena itu, warisan budaya harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

"Budaya ini adalah salah satu jati diri. Budaya adalah identitas kita. Ketika ini hilang, hilang juga identitas dan jati diri kita," tegasnya.

Dia berharap penyelenggaraan PSBM tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan juga menjadi sarana edukasi dan pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat sejarah, adat istiadat, tarian, musik tradisional, pakaian adat, serta berbagai warisan budaya Melayu.

Alex mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Ketapang sebagai kekuatan dalam membangun daerah yang harmonis, rukun, dan sejahtera.