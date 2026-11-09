Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Ketapang

MABM Gelar PSBM Ketapang 2026, Bupati Alexander Wilyo Ajak Masyarakat Lestarikan Budaya Melayu

A
Penulis: Ahmad Sofi
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, dan jajaran Forkopimda menabuh tar sebagai tanda dimulainya PSBM Ketapang 2026 di Balai Sungai Kedang, Sabtu (7/11). (ISTIMEWA)
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, dan jajaran Forkopimda menabuh tar sebagai tanda dimulainya PSBM Ketapang 2026 di Balai Sungai Kedang, Sabtu (7/11). (ISTIMEWA)

Advertisement

PONTIANAK POST- Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) menggelar Pagelaran Seni Budaya Melayu (PSBM) Ketapang 2026. Kegiatan yang dirangkai dengan Musyawarah Daerah (Musda) tersebut digelar di Balai Sungai Kedang.

PSBM secara resmi dibuka oleh Bupati Ketapang Alexander Wilyo, Sabtu (7/11). Pembukaan dihadiri juga Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, Ketua DPP MABM Kalimantan Barat, Chairil Effendy, Ketua DPD MABM Ketapang, Irvan Marsyad, bersama tokoh adat dan tamu undangan lainnya.

PSBM 2026 berlangsung selama empat hari, mulai 7 hingga 10 November 2026. Berbagai agenda telah disiapkan. Di antaranya Musda, seminar adat budaya Melayu, lomba dendang Melayu, lomba busana Melayu, serta stan pameran dari berbagai kecamatan. Dalam pameran tersebut, masing-masing kecamatan menghadirkan beragam barang bersejarah, kekayaan tradisi, serta kuliner khas Ketapang sebagai upaya memperkenalkan potensi budaya dan kearifan lokal kepada masyarakat luas.

Advertisement

Baca Juga: Bupati Alexander Wilyo Buka Musda IX KNPI Ketapang, Ajak Pemuda Bersatu Bangun Daerah

Bupati menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pagelaran Seni Budaya Melayu. Menurutnya, kegiatan ini merupakan salah satu upaya penting untuk menjaga kelestarian adat, kebudayaan, tradisi, sekaligus mempertahankan identitas masyarakat.

"Saya mengucapkan apresiasi dan mendukung penuh kegiatan ini. Ini merupakan salah satu upaya supaya kita bisa melestarikan adat, kebudayaan, dan tradisi, termasuk identitas kita," ungkapnya.

Advertisement

Dia menegaskan bahwa budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri suatu masyarakat. Karena itu, warisan budaya harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Baca Juga: 1. Pemkab Ketapang Kembali Salurkan Hibah 2026, Dukung Pembangunan Rumah Ibadah

"Budaya ini adalah salah satu jati diri. Budaya adalah identitas kita. Ketika ini hilang, hilang juga identitas dan jati diri kita," tegasnya.

Dia berharap penyelenggaraan PSBM tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan juga menjadi sarana edukasi dan pembelajaran bagi generasi muda untuk mengenal lebih dekat sejarah, adat istiadat, tarian, musik tradisional, pakaian adat, serta berbagai warisan budaya Melayu.

Alex mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Ketapang sebagai kekuatan dalam membangun daerah yang harmonis, rukun, dan sejahtera.

Baca Juga: Residivis Kasus Narkoba Kembali Ditangkap, Polres Ketapang Sita 611,97 Gram Sabu

Usai prosesi pembukaan, Bupati Ketapang bersama Wakil Bupati dan para tamu undangan meninjau sejumlah stand pameran dari berbagai kecamatan. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan santap bersama menikmati Ketupat Colet, salah satu kuliner khas kebanggaan masyarakat Ketapang. (afi)

Advertisement
Editor : Miftahul Khair
Bagikan:

Artikel Terkait

Bupati Alexander Wilyo Buka Musda IX KNPI Ketapang, Ajak Pemuda Bersatu Bangun Daerah

Bupati Alexander Wilyo Buka Musda IX KNPI Ketapang, Ajak Pemuda Bersatu Bangun Daerah

Bupati Alexander Wilyo membuka Musda IX KNPI Ketapang dan mengajak organisasi pemuda bersatu serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.

1. Pemkab Ketapang Kembali Salurkan Hibah 2026, Dukung Pembangunan Rumah Ibadah

1. Pemkab Ketapang Kembali Salurkan Hibah 2026, Dukung Pembangunan Rumah Ibadah

Pemkab Ketapang menyerahkan hibah 2026 melalui penandatanganan NPHD untuk mendukung rumah ibadah dan kegiatan keagamaan.

Residivis Kasus Narkoba Kembali Ditangkap, Polres Ketapang Sita 611,97 Gram Sabu

Residivis Kasus Narkoba Kembali Ditangkap, Polres Ketapang Sita 611,97 Gram Sabu

Polres Ketapang menangkap pria berinisial AS dengan barang bukti 611,97 gram sabu dalam pengungkapan kasus narkotika.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer