Kapolres Ketapang Pimpin Strong Point Pagi, Personel Dikerahkan untuk Tertibkan Arus Lalu Lintas

PONTIANAK POST - Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, memimpin kegiatan Strong Point, Senin (9/11) pagi. Kegiatan yang menurunkan seluruh Pejabat Utama (PJU) tersebut tersebar di berbagai titik di Kota Ketapang. Putra mengatakan, mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat melalui pengaturan arus lalu lintas pada jam sibuk pagi hari.

"Kami menempatkan personel di berbagai titik untuk memberikan pelayanan pengaturan lalu lintas, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan arus kendaraan tetap berjalan tertib dan lancar," kata Putra.

Dalam pelaksanaannya, seluruh Pejabat Utama dan personel Polres Ketapang melaksanakan pelayanan pengaturan arus lalu lintas di sejumlah titik yang menjadi lokasi aktivitas dan pergerakan masyarakat.

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"Kehadiran personel di lapangan bertujuan membantu kelancaran arus kendaraan sekaligus mengantisipasi terjadinya kemacetan maupun gangguan lalu lintas," ungkapnya.

Selain melakukan pengaturan arus lalu lintas, personel juga memberikan imbauan dan edukasi kepada para pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan berlalu lintas. Pengendara roda dua maupun roda empat diingatkan untuk melengkapi kendaraan serta mengutamakan keselamatan, termasuk menggunakan helm saat berkendara.

Advertisement "Kami mengajak seluruh pengguna jalan untuk bersama-sama mematuhi aturan lalu lintas dan mengutamakan keselamatan demi terciptanya keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya," ajaknya.