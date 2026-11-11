Pemkab Ketapang Ajak Perusahaan Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat di Nanga Tayap

PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Repalianto, memimpin rapat koordinasi pembangunan Sekolah Rakyat di Ketapang, Senin (09/10). Pembangunan Sekolah Rakyat di Ketapang direncanakan berlokasi di Kecamatan Nanga Tayap. Dalam rapat tersebut, salah satu pembahasan utama adalah permohonan dukungan kepada sejumlah perusahaan untuk membantu proses pemerataan kontur tanah atau pematangan lahan dengan luas kurang lebih 7 hektare.

"Dukungan ini diperlukan agar kondisi lahan siap untuk menunjang pembangunan kawasan Sekolah Rakyat," ungkap Repal.

Sekolah Rakyat yang direncanakan tersebut nantinya tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga dilengkapi berbagai sarana pendukung, termasuk lapangan olahraga beserta fasilitas penunjangnya.

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Secara keseluruhan, kawasan pendidikan ini direncanakan memiliki kapasitas tampung hingga 1.600 siswa, belum termasuk tenaga pengajar dan tenaga kependidikan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Ketapang akan menyusun dan menyampaikan proposal kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Ketapang.

Advertisement Permohonan bantuan tersebut akan disesuaikan dengan kapasitas serta kemampuan masing-masing perusahaan, sehingga dukungan dapat diberikan secara proporsional dan terkoordinasi.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pihak perusahaan yang hadir juga menyampaikan kesiapan untuk turut membantu mendukung proses penyiapan lahan pembangunan Sekolah Rakyat sesuai dengan kapasitas masing-masing.