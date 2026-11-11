Wabup Ketapang Ajak Masyarakat Lanjutkan Perjuangan Pahlawan Lewat Pengabdian dan Kerja Nyata

PONTIANAK POST - Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 2026, di halaman Kantor Bupati Ketapang, Selasa (10/11). Jamhuri mengatakan peringatan Hari Pahlawan merupakan momentum penting untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang bangsa sekaligus meneguhkan kembali tanggung jawab seluruh masyarakat dalam mengisi kemerdekaan.

Tanggal 10 November mengingatkan bangsa Indonesia pada keberanian rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Semangat perjuangan tersebut lahir dari keyakinan bahwa Indonesia merupakan tanah air yang harus dijaga bersama, dengan pengorbanan tanpa mengutamakan kepentingan pribadi.

Jamhuri juga menegaskan kepahlawanan tidak hanya menjadi bagian dari sejarah masa lalu, tetapi harus terus diwujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, pembangunan berkelanjutan, pendidikan, serta pelayanan kepada masyarakat.

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"Para pahlawan telah mewariskan nilai keberanian, persatuan, pengorbanan, dan kesediaan mendahulukan kepentingan bangsa. Nilai-nilai tersebut harus terus dihidupkan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan saat ini," ungkapnya.

Dia mengingatkan pentingnya mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31 tentang hak memperoleh pendidikan, Pasal 33 mengenai pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 34 tentang tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Advertisement Ketiga pasal tersebut merupakan landasan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta memastikan seluruh rakyat mendapatkan kesempatan yang adil untuk menikmati hasil pembangunan.

Pendidikan juga menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan manusia. Melalui berbagai program pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, diharapkan semakin banyak anak Indonesia memperoleh akses pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri.