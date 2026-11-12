Polisi Ketapang Ungkap Dugaan Narkotika, Perempuan Diamankan Bersama 17 Pil Diduga Ekstasi

PONTIANAK POST - Polsek Delta Pawan kembali mengungkap kasus peredaran narkotika di Kecamatan Delta Pawan, Ketapang. Seorang perempuan berinisial IP, diamankan petugas di sebuah kamar kost di Jalan R. Suprapto, Kelurahan Sampit, Minggu (8/11) malam. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan 17 butir pil ekstasi beserta sejumlah barang lainnya.

Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, menegaskan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk keseriusan Polri dalam memberantas peredaran narkotika.

"Kami terus berkomitmen melakukan penindakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya bersama menjaga Ketapang dari bahaya narkoba," tegas Putra.

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Pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas narkotika di lokasi tersebut. Menindaklanjuti informasi itu, personel Unit Reskrim Polsek Delta Pawan melakukan penggeledahan. Dari lokasi, petugas menemukan 17 butir pil warna biru yang diduga narkotika jenis ekstasi, terdiri dari 3 butir pil dan 14 butir pil yang ditemukan dalam kemasan berbeda, serta sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Selain pil tersebut, petugas turut mengamankan plastik hitam yang ditemukan di dalam kantong jaket, plastik klip bening, satu bungkus Mint Candy serta beberapa barang bukti lainnya.

Seluruh barang bukti bersama perempuan berinisial IP kemudian diamankan untuk menjalani proses pemeriksaan dan penanganan hukum lebih lanjut.