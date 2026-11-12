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Ketapang

Bupati Ketapang Buka Festival Literasi 2026 dan Luncurkan Aplikasi Perpustakaan Digital E-Pusda

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Penulis: Ahmad Sofi
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, meluncurkan Aplikasi E-Pusda Ketapang, Selasa (10/11). (ISTIMEWA)
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, meluncurkan Aplikasi E-Pusda Ketapang, Selasa (10/11). (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, membuka Festival Literasi Ketapang 2026 di halaman Perpustakaan Daerah Ketapang, Selasa (10/11). Kegiatan itu bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat, mempromosikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat, memberikan apresiasi kepada para pegiat literasi dan pemustaka berprestasi, serta menumbuhkan kreativitas melalui berbagai perlombaan, pameran dan gelar wicara.

Rangkaian kegiatan meliputi peluncuran aplikasi E-Pusda (Perpustakaan Digital Daerah Ketapang), pameran buku, pameran produk TPBIS, apresiasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) terbaik, apresiasi pemustaka, layanan perpustakaan keliling, layanan keanggotaan, serta penyerahan hadiah lomba. Selain itu, dilaksanakan lomba mewarnai tingkat PAUD, lomba baca puisi tingkat SMP/MTs, grand final pemilihan Duta Baca tingkat SMA/SMK/MA, dan gelar wicara bertema "Perpustakaan Hari Ini, Literasi Esok Hari: Membangun Kebiasaan Membaca Lintas Generasi".

Alex mengapresiasi kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Ketapang beserta seluruh pihak yang telah berkomitmen menggerakkan budaya literasi. Dia menegaskan bahwa tantangan literasi saat ini semakin besar seiring perkembangan teknologi digital.

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"Karena itu, gerakan membaca harus beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk melalui pemanfaatan perpustakaan digital," kata Alex.

Bupati juga mengajak para guru, orang tua, kepala sekolah, camat, kepala desa dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjadi teladan serta menggelorakan budaya membaca dan menulis. Menurutnya, budaya membaca perlu diimbangi dengan kemampuan menulis yang baik, berdasarkan literatur dan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

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Pada kesempatan tersebut, bupati juga melaunching Aplikasi E-Pusda Ketapang sebagai salah satu inovasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan digital.(afi)

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Editor : Miftahul Khair
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