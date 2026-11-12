Kasus Viral, KemenPPPA Dampingi Balita Korban Penganiayaan Ibu Kandung di Ketapang

PONTIANAK POST – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memastikan pendampingan dan pemulihan terhadap balita berusia 4 tahun yang diduga menjadi korban penganiayaan ibu kandungnya di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Selain memastikan kondisi fisik anak, pemerintah juga menyiapkan asesmen psikologis untuk mengetahui dampak kekerasan yang dialaminya.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas dalam seluruh proses penanganan. Korban perlu mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, serta pemulihan sesuai kebutuhan.

Advertisement "Penanganan kasus ini harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kami mendorong agar anak mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan pemulihan yang dibutuhkan, serta memastikan seluruh proses penanganan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak anak," kata Arifah di Jakarta, Kamis (12/11).

Dia menyesalkan dugaan kekerasan yang justru dilakukan oleh ibu kandung korban. Orang tua semestinya menjadi pihak pertama yang memberikan kasih sayang, rasa aman, dan perlindungan kepada anak.

"Kami sangat menyesalkan terjadinya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Sangat disayangkan, anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari keluarga justru mengalami kekerasan. Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan," ujarnya.

Advertisement KemenPPPA melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Ketapang terus berkoordinasi dengan kepolisian. Saat ini, ibu korban telah diamankan polisi, sedangkan anak berada dalam kondisi aman.

Setelah anak tiba di Ketapang, UPTD PPA akan segera melakukan penanganan dan pendampingan. Pemeriksaan mencakup asesmen biofisik dan psikologis untuk mengetahui kondisi korban sekaligus menentukan kebutuhan pemulihannya.

Menteri PPPA juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan identitas maupun informasi pribadi korban melalui media sosial. Perlindungan privasi dinilai penting untuk mencegah stigma dan dampak psikologis lanjutan yang dapat menghambat proses pemulihan anak.

Kasus ini menjadi perhatian publik setelah rekaman kamera pengawas atau CCTV berdurasi 53 detik beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, seorang perempuan yang diduga ibu kandung korban terlihat melakukan kekerasan terhadap anaknya.