Bupati Alexander Wilyo Kukuhkan Endo sebagai Ketua Paguyuban Pasundan Ketapang Periode 2026–2031

PONTIANAK POST - Endo resmi memimpin Paguyuban Pasundan di Ketapang periode 2026–2031. Pengukuhan dilakukan oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, di Pendopo Bupati Ketapang, Rabu (11/11) malam.

Alex berharap Paguyuban Pasundan dapat menjadi wadah pemersatu masyarakat sekaligus mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Ketapang.

"Pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui kolaborasi dan semangat gotong royong," kata Alex.

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Dalam menggambarkan pentingnya keberagaman, Alex mengibaratkan kehidupan masyarakat seperti taman yang dihiasi berbagai jenis dan warna bunga. Keindahan taman justru hadir karena adanya perbedaan.

"Begitu pula Ketapang yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya, tetapi tetap dapat hidup berdampingan dalam suasana rukun dan harmonis," ungkapnya.