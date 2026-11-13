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Ketapang

Bupati Alexander Wilyo Kukuhkan Endo sebagai Ketua Paguyuban Pasundan Ketapang Periode 2026–2031

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Penulis: Ahmad Sofi
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyerahkan pataka kepada Ketua Paguyuban Pasundan Ketapang, Endo. (ISTIMEWA)
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menyerahkan pataka kepada Ketua Paguyuban Pasundan Ketapang, Endo. (ISTIMEWA)

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PONTIANAK POST - Endo resmi memimpin Paguyuban Pasundan di Ketapang periode 2026–2031. Pengukuhan dilakukan oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, di Pendopo Bupati Ketapang, Rabu (11/11) malam.

Alex berharap Paguyuban Pasundan dapat menjadi wadah pemersatu masyarakat sekaligus mitra pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kabupaten Ketapang.

"Pembangunan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui kolaborasi dan semangat gotong royong," kata Alex.

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Dalam menggambarkan pentingnya keberagaman, Alex mengibaratkan kehidupan masyarakat seperti taman yang dihiasi berbagai jenis dan warna bunga. Keindahan taman justru hadir karena adanya perbedaan.

"Begitu pula Ketapang yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya, tetapi tetap dapat hidup berdampingan dalam suasana rukun dan harmonis," ungkapnya.

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Pelantikan dan pengukuhan ini menjadi momentum untuk memperkuat eksistensi Paguyuban Pasundan dalam melestarikan budaya, membangun persaudaraan, serta mempererat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai organisasi kemasyarakatan. (afi)

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Editor : Miftahul Khair
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