Ketapang Siap Gelar Pencak Silat Porprov Kalbar 2026, Bupati Pastikan Venue Hampir Rampung

PONTIANAK POST - Kabupaten Ketapang menjadi salah satu tuan rumah untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalbar 2026. Sebagai salah satu daerah dengan jumlah pendekar terbanyak, Ketapang dipercaya untuk melaksanakan pertandingan cabang olahraga silat. Memastikan kesiapan pelaksanaan, Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, meninjau langsung lokasi yang akan dijadikan sebagai arena pertandingan pencak silat.

“Saya melihat langsung persiapan lokasi pertandingan Porprov Kalimantan Barat 2026 untuk cabang olahraga Pencak Silat. Cabor Pencak Silat yang akan dilaksanakan di GOR Pelti, Jalan RM Sudiono, tepatnya di sebelah SMP Negeri 1 Ketapang,” kata Alex, Rabu (11/11).

Alex yang juga merupakan Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kalbar, mengajak seluruh masyarakat Ketapang untuk hadir dan menyaksikan pertandingan pencaksilat.

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“Pembukaan akan dilaksanakan Kamis (12/11) pukul 15.30 WIB, di halaman Kantor Bupati Ketapang. Silakan hadir dan saksikan beramai-ramai,” ajak Alex.

Pertandingan Pencak Silat akan dimulai pada tanggal 13 hingga 16 November 2026 di GOR Pelti.

Advertisement “Saat ini persiapan sudah hampir 90 persen. Sebagai tuan rumah, kita berupaya menampilkan yang terbaik. Seluruh fasilitas dan perlengkapan pertandingan juga dipersiapkan sesuai standar pertandingan tingkat nasional, bahkan internasional,” ungkap Alex.

Dia berharap Ketapang berhasil meraih juara umum untuk cabang olahraga Pencak Silat.