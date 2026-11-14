Bupati Ketapang Dorong Penyelesaian Sengketa Lahan Secara Transparan, Libatkan Pemangku Adat

Para pemateri memaparkan materi saat FGD yang digelar AJK, Rabu (11/11).

PONTIANAK POST - Aliansi Jurnalis Ketapang (AJK) merumuskan delapan rekomendasi hasil Focus Group Discussion (FGD) yang digelar pasa Rabu (11/11). Diskusi tersebut mengangkat tema “Problem Solving Konflik Sosial: Strategi Menuju Iklim Investasi Berkelanjutan”.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo dalam paparannya menekankan pentingnya kolaborasi investor dan pemangku adat dalam menjaga kondusifitas daerah. Dia menegaskan menegaskan bahwa pembangunan daerah dan iklim investasi yang kondusif hanya dapat terwujud melalui kolaborasi serta harmonisasi yang kuat antara investor, pemerintah daerah, dan para pemangku adat.

Advertisement “Sektor perkebunan kelapa sawit sendiri memegang peranan krusial sebagai tulang punggung PDRB sektor pertanian, penggerak ekonomi perdesaan, penyerap tenaga kerja lokal, serta penopang rantai pasok nasional dan global termasuk mendukung ketahanan energi dan pangan seperti biodiesel serta industri makanan dan kosmetik,” ungkap Alex.

Bupati menyoroti berbagai persoalan dan sengketa lahan yang terjadi di daerahnya. Dia secara tegas mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi di lapangan seringkali menjadi berkepanjangan dan sulit diselesaikan bukan murni karena persoalan mendasar antara masyarakat dan investor, melainkan akibat intervensi pihak luar.

Advertisement Pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus mendorong penyelesaian sengketa secara transparan melalui dialog terbuka, pelibatan pemangku adat, serta penguatan regulasi yang jelas. Langkah ini diambil agar iklim investasi tetap kondusif, hak-hak masyarakat lokal terlindungi secara hukum, serta ruang gerak bagi para spekulan yang ingin memprovokasi situasi dapat diminimalisir,” pungkasnya.

Sementara itu, Chief Corporate Affair Officer BGA Group, Priyanto, mengatakan penyelesaian konflik di sektor perkebunan kelapa sawit memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, melainkan juga integrasi sosial dan kultura.

"Tanpa rekayasa sosial yang tepat, perusahaan justru berisiko menyemai benih konflik yang dapat memporak-porandakan tatanan sosial di tingkat tapak," kata Priyanto.

Ketua AJK, Ahmad Sofi, mengatakan sejumlah poin yang menjadi perhatian forum mulai dari penyelesaian konflik sosial, pemenuhan kewajiban perusahaan, prioritas tenaga kerja lokal, hingga peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Ketapang.

‎‎Rekomendasi tersebut merupakan hasil pembahasan dalam forum FGD yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya pemerintah daerah, kepolisian, Dewan Adat Dayak (DAD), perusahaan perkebunan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta unsur lainnya.