Bupati Alexander Wilyo Buka Porprov XIV Pencak Silat Kalbar, 1.000 Pendekar Ikuti Apel di Ketapang

PONTIANAK POST - Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV cabang olahraga (Cabor) Pencak Silat resmi dimulai. Pembukaan cabor pencak silat ini ditandai dengan apel 1.000 pendekar di halaman Kantor Bupati Ketapang, Kamis (12/11) sore.

Acara dibuka oleh Bupati Ketapang sekaligus Ketua IPSI Provinsi Kalimantan Barat, Alexander Wilyo. Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya seluruh rangkaian kegiatan.

Acara pembukaaan dihadiri unsur Forkopimda, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), jajaran pengurus KONI dan IPSI, para sesepuh serta pimpinan perguruan pencak silat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kontingen peserta dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

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Pembukaan Porprov XIV Pencak Silat Kalbar dan apel 1.000 pendekar ini menjadi momentum penting dalam mempererat persaudaraan antaratlet dan insan pencak silat se-Kalimantan Barat, sekaligus mendorong peningkatan prestasi olahraga pencak silat di tingkat daerah maupun nasional.

Sebagai tuan rumah, Kabupaten Ketapang menyambut kehadiran para atlet, pelatih, ofisial, serta seluruh kontingen kabupaten/kota yang mengikuti kejuaraan tersebut. Namun, berdasarkan informasi panitia, terdapat empat daerah yang tidak hadir, yakni Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Pontianak, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kayong Utara.

Advertisement Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, yang juga merupakan pemegang gelar Pendekar Wira Utama di dunia pencak silat, diharapkan melalui kepemimpinannya di IPSI Kalimantan Barat dapat terus mendorong pembinaan atlet, memperkuat organisasi, serta melahirkan pesilat-pesilat berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kalimantan Barat.

Penyelenggaraan Porprov ini juga menjadi wadah bagi para pesilat untuk menunjukkan kemampuan, menjunjung tinggi sportivitas, serta memperkuat nilai-nilai luhur pencak silat sebagai warisan budaya bangsa.