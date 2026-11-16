Polres Ketapang Tangkap Pengedar Sabu di Benua Kayong, Polisi Amankan Barang Bukti 28,51 Gram

PONTIANAK POST - Jajaran Polres Ketapang kembali berhasil memangkap pengedar narkoba di Ketapang. Kali ini seorang pelanu bernisial FA (32), ditangkap di Kecamatan Benua Kayong, Kamis (12/11). Puluhan gram narkoba jenis sabu berhasil diamankan.

Pelaku ditangkap di rumahnya di Jalan Pulau Seribu, Kelurahan Kauman, Kecamatan Benua Kayong. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan tujuh paket sabu seberat 28,51 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya.

Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengatakan pengungkapan ini merupakan bentuk keseriusan jajaran Polres Ketapang dalam memberantas peredaran narkotika yang dapat merusak masa depan generasi bangsa.

Dia juga mengapresiasi peran serta masyarakat yang telah memberikan informasi kepada kepolisian sehingga kasus tersebut dapat ditindaklanjuti.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Ketapang. Setiap informasi dari masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional demi menjaga lingkungan tetap aman dan terbebas dari bahaya narkoba," tegas Kapolres.

Advertisement Dia menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika yang kerap terjadi di rumah pelaku.

Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan. Polisi kemudian menangkap dan menggeledah rumah pelaku. Dalam penggeledahan petugas menemukan tujuh paket diduga sabu yang disimpan di dalam kotak kacamata pada celah batako pembatas kamar mandi dan WC.

Selain tujuh paket diduga sabu, polisi turut mengamankan satu timbangan digital, satu sendok sabu yang dimodifikasi dari plastik putih, dua pak plastik klip transparan, satu kotak kacamata berbahan kain warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp1,2 juta yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, tersangka mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya dan mengaku memperoleh sabu dari seseorang berinisial ER di Kota Pontianak melalui jasa mobil travel. Hasil tes urine terhadap tersangka juga menunjukkan positif narkotika.

"Kami akan mendalami keterangan tersangka dan melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pemasok di atasnya. Kami juga mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungannya," ujar Kapolres.