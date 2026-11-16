STAI Al-Haudl Ketapang Beralih Kelola ke Muhammadiyah, Bidik Transformasi Menjadi Institut

PONTIANAK POST - Pengembangan pendidikan tinggi Islam di Ketapang mendapat momentum baru. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Haudl Ketapang mulai mempersiapkan transformasi kelembagaan melalui alih kelola kepada Muhammadiyah. Diharapkan, perguruan tinggi tersebut berkembang menjadi institut.

Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan visitasi yang berlangsung di Kampus STAI Al-Haudl Ketapang, Jumat (13/11). Kegiatan ini dihadiri unsur Kementerian Agama Republik Indonesia, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Barat, serta jajaran yayasan dan pimpinan kampus.

Hadir mewakili Kementerian Agama, Andi Subiyanto, selaku Kasubtim Bina PTKI pada Subdirektorat Kelembagaan dan Kerja Sama, bersama M. Miftah Fuddin. Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah diwakili Benny Prasetiya.

Perwakilan PWM Kalimantan Barat, Samsul Hidayat, menilai pengalihan pengelolaan STAI Al-Haudl kepada Muhammadiyah merupakan keputusan strategis yang dapat mempercepat pengembangan perguruan tinggi Islam di Ketapang.

Dia mengapresiasi komitmen yayasan dan pengelola STAI Al-Haudl yang telah membuka jalan bagi Muhammadiyah untuk mengambil peran lebih besar dalam memajukan kampus tersebut.

Advertisement Menurutnya, bergabung dengan jaringan pendidikan tinggi Muhammadiyah memberikan peluang bagi STAI Al-Haudl untuk memperluas kerja sama akademik, meningkatkan kompetensi dosen, memperkuat tata kelola, dan mengembangkan program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Kita berharap STAI Al-Haudl tidak hanya mengalami perubahan pengelolaan, tetapi juga peningkatan kualitas secara menyeluruh. Ke depan, kampus ini memiliki peluang untuk berkembang menjadi institut dengan kapasitas akademik dan kelembagaan yang lebih kuat," harapnya:

Samsul menekankan bahwa pengembangan perguruan tinggi tidak cukup diukur dari perubahan bentuk kelembagaan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan kampus menghasilkan lulusan berkualitas, memperkuat penelitian, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dia juga mengingatkan pentingnya membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta berbagai unsur masyarakat.

Kemitraan tersebut dinilai strategis mengingat Ketapang membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan pembangunan ekonomi, sosial, dan pendidikan.