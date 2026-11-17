Operasi Zebra Kapuas 2026 di Ketapang Sasar 9 Pelanggaran, Knalpot Brong Jadi Perhatian Polisi
PONTIANAK POST - Kepolisian Resor (Polres) Ketapang resmi menggelar Operasi Zebra Kapuas 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, di halaman Mapolres Ketapang, Senin (16/11) pagi. Selain personil Polres Ketapang, apel dihadiri jajaran Forkopimda, dan instansi terkait lainnya. Putra mengatakan pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas tahun ini didasarkan pada hasil evaluasi operasi pada tahun 2025 lalu.
Berdasarkan data tahun sebelumnya, Polda Kalbar mencatat sebanyak 6.902 pelanggaran lalu lintas terjadi. Selain itu, terdapat 37 kasus kecelakaan yang merenggut korban jiwa sebanyak tujuh orang, sembilan orang luka berat, 21 orang luka ringan, serta menimbulkan kerugian materiil mencapai Rp91,7 juta.
"Artinya, dalam kurun waktu 14 hari pelaksanaan Operasi Zebra tahun 2025, rata-rata hampir tiga orang menjadi korban kecelakaan dan kesuraman jalan setiap dua hari," ungkap Putra.
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Melihat angka tersebut, Polres Ketapang menegaskan bahwa Operasi Zebra bukan semata-mata untuk menindak pelanggaran, melainkan lebih jauh bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat demi terciptanya ketertiban berlalu lintas.
Putra mengungkapkan, ada tiga pesan utama yang yang diamanatkan oleh Kapolda Kalbar dalam operasi kali ini. Pertama, mengedepankan edukasi dan keteladanan dalam membangun kesadaran tertib berlalu lintas di masyarakat.
Kedua, memprioritaskan kehadiran personel Polri di jalan raya, pusat kerawanan, kemacetan, dan lokasi rawan pelanggaran. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional, humanis, serta menghindari tindakan penyimpangan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.
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Dalam operasi tersebut, sasaran penindakan difokuskan pada sembilan bentuk pelanggaran berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan lalu lintas.
Adapun sembilan sasaran penindakan dari Operasi Zebra kali ini. Di antaranya menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara di bawah umur atau yang tidak memiliki SIM, pengendara sepeda motor yang membonceng lebih dari dua orang, pengemudi yang berada di bawah pengaruh alkohol.
Kemudian pengendara yang melawan arus lalu lintas, pengemudi dan penumpang roda empat yang tidak menggunakan sabuk pengaman, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI, Kendaraan yang menggunakan knalpot brong dan kendaraan yang tidak menggunakan pelat nomor (TNKB) sesuai ketentuan,m.
"Penindakan knalpot brong ini, tidak hanya kendaraan roda dua, namun juga roda empat," tegas Putra. (afi)