PONTIANAK POST - Kepolisian Resor (Polres) Ketapang resmi menggelar Operasi Zebra Kapuas 2026 yang dilaksanakan selama 14 hari, mulai 16 hingga 29 November 2026. ​Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, di halaman Mapolres Ketapang, Senin (16/11) pagi. Selain personil Polres Ketapang, apel dihadiri jajaran Forkopimda, dan instansi terkait lainnya. Putra mengatakan pelaksanaan Operasi Zebra Kapuas tahun ini didasarkan pada hasil evaluasi operasi pada tahun 2025 lalu.

​Berdasarkan data tahun sebelumnya, Polda Kalbar mencatat sebanyak 6.902 pelanggaran lalu lintas terjadi. Selain itu, terdapat 37 kasus kecelakaan yang merenggut korban jiwa sebanyak tujuh orang, sembilan orang luka berat, 21 orang luka ringan, serta menimbulkan kerugian materiil mencapai Rp91,7 juta.

"Artinya, dalam kurun waktu 14 hari pelaksanaan Operasi Zebra tahun 2025, rata-rata hampir tiga orang menjadi korban kecelakaan dan kesuraman jalan setiap dua hari," ungkap Putra.

​Melihat angka tersebut, Polres Ketapang menegaskan bahwa Operasi Zebra bukan semata-mata untuk menindak pelanggaran, melainkan lebih jauh bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat demi terciptanya ketertiban berlalu lintas.

Putra mengungkapkan, ada tiga pesan utama yang yang diamanatkan oleh Kapolda Kalbar dalam operasi kali ini. Pertama, mengedepankan edukasi dan keteladanan dalam membangun kesadaran tertib berlalu lintas di masyarakat.



Kedua, memprioritaskan kehadiran personel Polri di jalan raya, pusat kerawanan, kemacetan, dan lokasi rawan pelanggaran. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional, humanis, serta menghindari tindakan penyimpangan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat.