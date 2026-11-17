PONTIANAK POST - Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengatakan pendidikan bukan hanya tentang memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, serta sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Hal itu disampikan Putra saat menyambangi SMP Negeri 4 Ketapang, Kecamatan Benua Kayong, Senin (16/11). Polisi masuk sekolah ini merupakan program Polisi Peduli Pendidikan (Polidik).

"Melalui kegiatan Polidik ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan para pelajar, memberikan motivasi dan menanamkan nilai-nilai positif agar mereka tumbuh menjadi generasi muda yang berprestasi, berintegritas, serta taat terhadap aturan hukum," ungkap Kapolres.

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Penyampaian materi difokuskan pada pentingnya mengenali potensi diri, membangun kepercayaan diri, menjaga pergaulan, serta memiliki tujuan hidup yang jelas sejak usia dini. Para siswa juga diajak memahami bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil saat ini memiliki pengaruh terhadap masa depan, sehingga penting untuk membiasakan diri melakukan hal-hal positif dan menjauhi perilaku yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.