PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, hadir langsung dalam acara pembukaan seremoni Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat (Kalbar) XIV yang berlangsung di GOR Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Sabtu (14/11) malam. ‎‎Menurut Alex, dukungan terhadap kemajuan olahraga tidak cukup hanya melalui kebijakan dan penganggaran, tetapi juga harus diwujudkan melalui perhatian, kepedulian, serta kehadiran langsung pemerintah dalam mendampingi perjuangan para atlet.

Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus berupaya memberikan dukungan terhadap pembinaan dan pengembangan olahraga, termasuk melalui pengalokasian anggaran serta persiapan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.

‎‎Salah satu komitmen yang tengah dipersiapkan pemerintah Kabupaten Ketapang adalah penyelesaian pembangunan GOR Indoor Ketapang. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi penunjang penting bagi peningkatan kualitas pembinaan atlet sekaligus mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga di masa mendatang.

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‎"Tentu selain kami mendukung melalui anggaran, kami juga sedang secara perlahan mempersiapkan sarana dan prasarana olahraga, termasuk menyelesaikan komitmen pembangunan GOR Indoor," ungkapnya.

‎Bupati berpesan kepada seluruh kontingen Ketapang agar dapat menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan. Dia meminta para atlet untuk tetap menjaga semangat, fokus dalam bertanding, serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

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‎Sementara itu, Ketua KONI Ketapang, Theo Bernadhi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Ketapang, Alexander Wilyo yang telah meluangkan waktu untuk hadir langsung dalam pembukaan Porprov XIV Kalbar 2026.

‎"Kami dari KONI Ketapang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Bupati Alexander Wilyo atas kehadiran serta kepeduliannya terhadap para atlet Ketapang. Ini tentu menjadi penyemangat bagi seluruh kontingen yang sedang berjuang," ungkap Theo.