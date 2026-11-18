PONTIANAK POST - Kabar duka menyelimuti Ketapang. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ketapang, KH. Faisol Maksum, berpulang ke rahmatullah, Senin (16/11) malam. Kepergian salah satu tokoh ulama di Ketapang ini mengejutkan masyarakat luas. Pasalnya, pada Senin (16/11), yang bersangkutan masih dalam keadaan sehat, bahkan sempat bertemu dengan Bupati Ketapang, Alexander Wilyo.

"Kepergian beliau menjadi kehilangan yang mendalam bagi saya pribadi dan masyarakat Kabupaten Ketapang. Terlebih, beberapa jam sebelum kabar duka itu datang, saya masih sempat bertemu dan berbincang langsung dengan almarhum di Pendopo Bupati," kata Alex, Selasa (17/11).

Dia menjelaskan, pada Senin (16/11) sore, KH. Faisol Maksum datang menemui bupati untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) MUI Ketapang yang dijadwalkan pada 5–6 Desember 2026. Alex mengaku tidak pernah terbayangkan bahwa pertemuan sore itu menjadi pertemuan terakhir dirinya dengan almarhum.

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"Sekitar pukul 19.00 WIB, saya menerima kabar bahwa beliau telah berpulang. Kabar tersebut sungguh mengejutkan dan menyisakan rasa kehilangan yang mendalam," ungkapnya.



Bagi Alex, sosok KH. Faisol Maksum bukan sekadar Ketua MUI atau mitra pemerintah daerah. Almarhum adalah sosok orang tua, ulama, dan kiai yang selama ini memberikan nasihat, bimbingan, serta keteladanan. Dikatakan Alex, kehadiran ulama seperti KH. Faisol Maksum memiliki arti penting bagi Ketapang. Nasihat dan keteladanan para ulama menjadi penuntun dalam menjaga kerukunan, memperkuat persaudaraan, serta merawat kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.