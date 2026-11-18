PONTIANAK POST - Jajaran Polsek Marau bersama Satresnarkoba Polres Ketapang berhasil menangkap pengedar narkoba jenis sabu di Marau. Pria berinisial S (31), ditangkap bersama sejumlah barang bukti sabu siap edar.

Penangkapan dilakukan di sebuah kamar dalam kafe yang berada di Dusun Belatuk, Desa Belaban, Kecamatan Marau, Sabtu (14/11) malam.

Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengatakan penangkapan bermula dari informasi yang diterima dari masyarakat terkait dugaan peredaran narkoba di salah satu kafe di Marau. Pelaku sempat mengelabui petugas saat badan pelaku dilakukan penggeledahan.

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Namun, saat penggeledahan dilanjutkan ke dalam kamar, petugas menemukan 10 paket sabu seberat 1,60 gram, yang disimpan di dalam kepala charger telepon genggam di bawah tempat tidur.

Selain 10 paket diduga sabu tersebut, petugas turut mengamankan satu buah alat hisap sabu atau bong, satu buah sendok takar, serta satu unit telepon genggam.

Advertisement Saat dilakukan interogasi di lokasi, tersangka mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya dan narkotika jenis sabu itu rencananya akan dijual. Hasil tes urine terhadap tersangka juga menunjukkan hasil positif.

"Kami berharap masyarakat bersama-sama membantu menjaga lingkungan agar terbebas dari bahaya narkoba," ujar Putra.

Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi juga mengembangkan penyelidikan guna mengejar seseorang berinisial Y yang diduga merupakan pemasok di atasnya.

Putra menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Ketapang.