PONTIANAK POST - Apel gabungan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang beberapa bulan vakum akibat kabut asap, kembali digelar oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, Selasa (17/11). Apel yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Ketapang dipimpin langsung oleh Bupati Ketapang, Alexander Wilyo.

Apel gabungan tersebut dihadiri Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

"Setelah sekian bulan apel gabungan tidak dapat kita laksanakan karena bencana Karhutla dan kabut asap, hari ini kita kembali berkumpul dalam keadaan sehat. Kita kembali menikmati langit yang biru dan udara yang segar. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri," ujar Alex.

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Bupati mengingatkan seluruh ASN agar terus meneguhkan komitmen sebagai aparatur negara dan pelayan masyarakat. Menurutnya, jabatan yang diemban bukan sekadar pekerjaan, melainkan amanah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kita semua adalah pelayan masyarakat. Saya dan wakil bupati juga adalah pelayan masyarakat yang diberi amanah untuk memimpin daerah ini. Kesempatan mengabdi ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan membangun Kabupaten Ketapang," tegasnya.

Advertisement Bupati juga mengajak seluruh ASN menjaga semangat pengabdian, bekerja dengan penuh integritas, serta meninggalkan jejak yang baik selama menjalankan amanah.

Selain itu, bupati meminta seluruh kepala perangkat daerah segera menuntaskan pelaksanaan program dan kegiatan yang masih berjalan mengingat tahun anggaran telah memasuki bulan November.