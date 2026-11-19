PONTIANAK POST- Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, menutup rangkaian pertandingan cabang olahraga pencak silat Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat yang dipusatkan di Ketapang, Selasa (17/11). Pada cabang pencak silat, Ketapang berhasil meraih 13 medali. Enam medali emas, tiga medali perak dan empat medali perunggu. Raihan medali dari cabang pencak silat tersebut mendongkrak posisi Ketapang dalam klasemen peraihan medali menjadi posisi ketiga sementara di bawah Pontianak dan Kubu Raya.

Jamhuri menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terima kasih kepada seluruh atlet, pelatih, perangkat pertandingan, panitia pelaksana, aparat keamanan, tenaga kesehatan, relawan, serta masyarakat Ketapang yang telah bersinergi menyukseskan penyelenggaraan cabang pencak silat Porprov XIV Kalbar hingga berjalan aman, tertib, dan lancar.

"Pagelaran Porprov tidak sekadar menjadi arena adu teknik untuk memperebutkan medali dan menentukan juara umum, melainkan momentum strategis untuk mempererat tali persaudaraan, memperkuat persatuan, serta membangun nilai-nilai sportivitas antardaerah di Bumi Khatulistiwa," kata Jamhuri.

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Secara khusus, Jamhuri mengingatkan kepada seluruh generasi muda dan insan olahraga bahwa pencak silat bukan sekadar cabang olahraga bela diri kompetitif, melainkan warisan luhur budaya bangsa Indonesia yang sarat akan nilai filosofis. Nilai-nilai tersebut meliputi keberanian, kedisiplinan tinggi, ketangguhan mental, rasa hormat kepada sesama, pengendalian diri, hingga keluhuran budi pekerti yang harus senantiasa dijaga dan diwariskan lintas generasi.