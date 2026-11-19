PONTIANAK POST - Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (16/11). Rombongan dari DPRD Ketapang diterima Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Maya Restusari.

Konsultasi tersebut membahas proporsionalitas alokasi belanja dalam Rancangan APBD (RAPBD) Ketapang 2027, terutama terkait belanja infrastruktur pelayanan publik, belanja pegawai, serta pemenuhan berbagai ketentuan mandatory spending.

Pembahasan itu menjadi bagian dari upaya Badan Anggaran DPRD mencermati komposisi belanja daerah agar kewajiban penganggaran dapat terpenuhi tanpa mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

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Selain itu, dibahas pula mekanisme penyesuaian dan pergeseran anggaran, termasuk penggunaan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.