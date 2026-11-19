PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, melantik M. Nur Suryadi, sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Ketapang. Pelantikan berlangsung di Aula Pendopo Bupati Ketapang, Selasa (17/11) sore. Sebelumnya, Nur Suryadi bertugas sebagai Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Ketapang.

"Penguatan tata kelola pemerintahan membutuhkan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan pemahaman yang baik terhadap aturan hukum," kata Alex usai melantik Nur Suryadi.

Dia menjelaskan, pengisian jabatan bukan sekadar pergantian posisi, melainkan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan agar semakin profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

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"Saya juga berharap pengalaman M. Nur Suryadi selama bertugas di lingkungan Kejaksaan Negeri Ketapang dapat memberikan nilai tambah bagi penguatan Bagian Hukum Setda, khususnya dalam membangun koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan Kejaksaan Negeri Ketapang," ungkap Alex.

Alex mengungkapkan, aspek hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap kebijakan dan program pembangunan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berjalan tepat, memiliki kepastian hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan.