PONTIANAK POST – Peredaran narkotika jenis sabu masih menjadi ancaman hingga tingkat kecamatan. Di Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, seorang pemuda berusia 23 tahun diamankan polisi dengan barang bukti enam paket sabu seberat 3,67 gram bruto dan uang tunai Rp3,2 juta.

Pengungkapan tersebut dilakukan personel Polsek Manis Mata, Polres Ketapang, Senin (16/11/2026) malam. Pria berinisial PY itu ditangkap di sebuah rumah di Jalan Budi Utomo, Desa Manis Mata.

Advertisement Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari keterangan seorang tersangka lain yang sebelumnya telah diamankan. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga polisi mendatangi rumah PY.

Saat petugas tiba, PY berada di dalam kamar. Dia diduga sempat melemparkan plastik klip berisi kristal putih ke arah ruang tamu melalui pintu kamar. Namun, gerakannya diketahui petugas sehingga barang tersebut berhasil diamankan.

Dari penggeledahan, polisi menemukan enam paket plastik klip berisi kristal putih yang diduga sabu dengan berat total 3,67 gram bruto.

Advertisement Selain narkotika, petugas menyita satu unit iPhone 13 warna biru, alat isap sabu atau bong, botol kaca, pipet, korek api, gunting, dompet, lima plastik klip kosong, serta uang tunai Rp3,2 juta.

Hasil pemeriksaan urine terhadap PY juga menunjukkan positif narkotika.

Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya memberantas peredaran narkotika hingga tingkat kecamatan dan desa.

Menurutnya, kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Ketapang. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan apabila mengetahui aktivitas mencurigakan terkait narkotika.