PONTIANAK POST - Hingga Rabu (18/11) malam, Kontingen Ketapang berhasil mengoleksi 40 medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat 2026. Raihan tersebut menempatkan Ketapang di posisi ketiga klasemen sementara perolehan medali.

Selain medali emas, Ketapang juga meraih 48 medali perak dan 78 medali perunggu. Raihan medali tersebut diproyeksi akan terus bertambah, mengingat masih ada beberapa cabang olahraga yang masih diperlombakan.

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ketapang, Theo Bernadhi, mengatakan raihan tersebut merupakan hasil kerja keras atlet, pelatih, serta seluruh pihak yang terlibat dalam kontingen.

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"Alhamdulillah, sampai tanggal 18 November, Kontingen Ketapang telah terkumpul 40 medali emas, 48 medali perak dan 78 medali perunggu. Ketapang menempati posisi tiga sementara," kata Theo, Rabu (18/11) malam.

Theo mengatakan, capaian tiga besar sesuai dengan target yang dicanangkan sejak awal. Dia optimistis posisi tersebut masih dapat dipertahankan mengingat sejumlah cabang olahraga masih menjalani pertandingan.

Advertisement Cabang olahraga pencak silat menjadi penyumbang emas terbanyak bagi Ketapang dengan enam medali. Sementara itu, cabang renang telah menyumbangkan empat medali emas dan masih berpeluang menambah perolehan hingga dua hari ke depan.

Ketapang juga berharap tambahan medali datang dari sejumlah cabang olahraga yang masih bertanding, di antaranya futsal, hoki, dan muaythai.

"Kami berharap posisi ini bisa tetap dipertahankan. Masih ada beberapa cabor yang dilombakan dan mudah-mudahan bisa menambah raihan medali Ketapang," ujarnya.