PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Ketapang, Repalianto, menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Aula Pertemuan RSUD dr. Agoesdjam, Rabu (18/11).

"Saya mengucapkan terima kasih kepada tim BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan di RSUD dr. Agoesdjam. Kami memandang pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit," katanya.

Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas penyelenggaraan tata kelola RSUD dalam mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan pada tahun 2025 hingga semester I 2026. Melalui proses pemeriksaan dan pemaparan (expose) diharapkan diperoleh berbagai masukan yang konstruktif bagi peningkatan kinerja pelayanan.

Sekda berharap hasil pemeriksaan menjadi momentum bagi RSUD dr. Agoesdjam untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Yang sudah baik harus dipertahankan, sementara hal-hal yang masih perlu diperbaiki agar segera dievaluasi dan ditindaklanjuti. Jadikan hasil pemeriksaan ini sebagai bahan introspeksi untuk terus berbenah," pesannya.

Advertisement Dia juga menegaskan pentingnya seluruh jajaran RSUD dr. Agoesdjam menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun temuan yang disampaikan BPK RI secara tepat dan cepat.