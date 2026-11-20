Repalianto Minta RSUD dr. Agoesdjam Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK demi Perbaikan Layanan
PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Ketapang, Repalianto, menghadiri Exit Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Aula Pertemuan RSUD dr. Agoesdjam, Rabu (18/11).
"Saya mengucapkan terima kasih kepada tim BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaan di RSUD dr. Agoesdjam. Kami memandang pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit," katanya.
Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas penyelenggaraan tata kelola RSUD dalam mendukung optimalisasi pelayanan kesehatan pada tahun 2025 hingga semester I 2026. Melalui proses pemeriksaan dan pemaparan (expose) diharapkan diperoleh berbagai masukan yang konstruktif bagi peningkatan kinerja pelayanan.
Baca Juga: Porprov Kalbar 2026: Ketapang Kumpulkan 40 Emas, 48 Perak dan 78 Perunggu di Posisi Ketiga
Sekda berharap hasil pemeriksaan menjadi momentum bagi RSUD dr. Agoesdjam untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Yang sudah baik harus dipertahankan, sementara hal-hal yang masih perlu diperbaiki agar segera dievaluasi dan ditindaklanjuti. Jadikan hasil pemeriksaan ini sebagai bahan introspeksi untuk terus berbenah," pesannya.
Dia juga menegaskan pentingnya seluruh jajaran RSUD dr. Agoesdjam menindaklanjuti setiap rekomendasi maupun temuan yang disampaikan BPK RI secara tepat dan cepat.
Baca Juga: Bupati Alexander Wilyo Dukung Atlet Ketapang di Porprov XIV Kalbar 2026, GOR Indoor Disiapkan
"Saya berharap seluruh rekomendasi BPK dapat segera ditindaklanjuti sehingga tata kelola rumah sakit semakin efektif, akuntabel, dan pada akhirnya mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal kepada masyarakat," pintanya. (afi)