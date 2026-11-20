PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, meresmikan instalasi sumber air bersih di Dusun Tanjung Beringin, Desa Sebadak Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Rabu (18/11). Alex mengapresiasi dan terima kasih kepada pihak perusahaan yang telah berkontribusi dalam pembangunan instalasi sumber air bersih di Desa Sebadak Jaya.

"Pembangunan fasilitas air bersih ini merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi perusahaan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya dalam memperoleh akses terhadap air bersih yang layak," kata Alex.

Dia berharap keberadaan instalasi sumber air bersih tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Sebadak Jaya dan sekitarnya, serta dapat dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain peresmian instalasi air bersih, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelayanan kesehatan serta pelayanan administrasi kependudukan. Kehadiran berbagai layanan tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan dasar secara langsung.

Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mendorong sinergi dan kolaborasi bersama pihak perusahaan serta seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.