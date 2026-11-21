PONTIANAK POST - Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mendorong peningkatan infrastruktur jalan sebagai upaya memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan sosialisasi awal dan peninjauan lapangan bersama dalam rangka identifikasi kebutuhan lahan untuk rencana peningkatan Ruas Jalan Nanga Tayap-Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang.

Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Ketapang, Repalianto, bersama Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Ketapang, Denery, jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Camat Nanga Tayap, para kepala desa, perwakilan perusahaan, PLN, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat di sekitar lokasi rencana pembangunan.

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Repal menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya jajaran BPJN Kalimantan Barat, pemerintah kecamatan dan desa, perusahaan, serta masyarakat yang telah mendukung persiapan rencana peningkatan ruas jalan tersebut.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas penting Pemerintah Kabupaten Ketapang, sebagaimana sejalan dengan misi pembangunan daerah dalam mewujudkan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Ketapang.