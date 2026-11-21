PONTIANAK POST - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, mengunjungi Ketapang, Kamis (19/11). Kedatangan Menteri UMKM disambut oleh Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Alexander Wilyo dan Jamhuri Amir, serta jajaran Forkopimda di Bandara Rahadi Oesman Ketapang.

Kunjungan Menteri UMKM ini dalam rangka menghadiri Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Ketapang.

"Penguatan usaha mikro menjadi salah satu langkah penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Usaha kecil yang tumbuh di tengah masyarakat memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata bupati.

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Dia menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan UMKM di Ketapang. Baginya, UMKM bukan sekadar aktivitas perdagangan, tetapi merupakan kekuatan ekonomi masyarakat yang perlu terus didorong agar tumbuh, berkembang, dan memiliki daya saing.

Menurut Alex, Ketapang memiliki banyak potensi usaha lokal yang lahir dari kreativitas dan keterampilan masyarakat. Namun, potensi tersebut perlu diikuti dengan dukungan yang tepat. Pelaku usaha harus memperoleh kemudahan mengurus legalitas, perlindungan usaha, pendampingan, akses permodalan, serta kesempatan memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas.

Advertisement "Jangan sampai usaha masyarakat hanya mampu bertahan di lingkungannya sendiri, karena keterbatasan akses dan pendampingan. Kita ingin produk-produk lokal Ketapang semakin dikenal, memiliki nilai tambah, dan mampu bersaing dengan produk dari daerah lain," harapnya.

Oleh karena itu, momentum kehadiran Menteri UMKM RI ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap pelaku usaha mikro di Ketapang.

"Harapannya, kegiatan ini tidak berhenti pada festival semata, tetapi berlanjut melalui program pembinaan dan pendampingan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkapnya.





Pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus mendorong pengembangan UMKM sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Sebab, ketika usaha kecil tumbuh dan berkembang, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga keluarga, tenaga kerja, dan lingkungan ekonomi di sekitarnya.