PONTIANAK POST - Kontingen Ketapang berhasil menorehkan sejarah baru pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat XIV. Untuk pertama kalinya, Ketapang berhasil menduduki posisi tiga perolehan medali pada ajang tersebut.

Pada ajang empat tahunan tersebut, kontingen Ketapang berhasil meraih 2053 medali. Terdiri dari 67 medali emas, 77 medali perak, dan 109 medali perunggu. Keberhasilan ini juga menjadi bukti peningkatan prestasi olahraga daerah setelah beberapa edisi sebelumnya belum mampu menembus tiga besar.

‎Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ketapang, Theo Bernadhi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. ‎Menurutnya, keberhasilan menempati posisi tiga besar bukan semata-mata hasil kerja KONI, melainkan buah dari perjuangan bersama seluruh atlet, pelatih, official, serta pengurus cabang olahraga.

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"Ini bukan hasil KONI saja, tapi ini merupakan hasil perjuangan atlet, pelatih, official, dan seluruh cabang olahraga yang telah bekerja keras. Terima kasih juga kepada Pemerintah Kabupaten Ketapang yang selama ini terus memberikan dukungan terhadap perkembangan dunia olahraga," ungkapnya.

‎Theo mengakui, perjalanan kontingen Ketapang selama mengikuti Porprov XIV tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satunya adalah faktor jarak tempuh dari Ketapang menuju Pontianak yang cukup jauh, sehingga berdampak terhadap kondisi fisik sejumlah atlet.

Advertisement ‎Ketua Kontingen Kabupaten Ketapang, Baha'udin, juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh atlet serta cabang olahraga yang telah berhasil menyumbangkan medali sesuai target yang ditetapkan KONI Ketapang. Dia mengatakan, capaian tersebut patut disyukuri sebagai hasil dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen kontingen. Namun, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap cabang olahraga yang belum berhasil memenuhi target yang telah ditentukan.

"Kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh atlet dan cabor yang telah berhasil mendapat medali sesuai target KONI Ketapang. Kita juga akan melakukan evaluasi terhadap cabor-cabor yang tidak berhasil mencapai target yang sudah ditentukan," ujar Baha'.

‎Theo menyebut Kabupaten Ketapang optimistis mengajukan diri sebagai tuan rumah Porprov Kalbar berikutnya pada 2030. ‎Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama KONI telah memiliki komitmen untuk mempersiapkan diri menjadi tuan rumah. Pihaknya berharap KONI Kalbar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dapat memberikan kepercayaan kepada Ketapang.