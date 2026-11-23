PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, secara resmi membuka pagelaran Pentas Seni Budaya Dayak (PSBD) XII di Balai Sungai Kedang, Jumat (20/11) malam. Acara tersebut akan berlangsung hingga 24 November 2026. Pembukaan PSBD kali ini juga dihadiri Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, serta jajaran Forkopimda, Ketua dan jajaran Dewan Adat Dayak (DAD), organisasi kemasyarakatan, serta undangan lainnya.

Berbagai kegiatan mewarnai penyelenggaraan PSBD XII, mulai dari pertunjukan dan perlombaan seni budaya, pameran adat, hingga bazar UMKM dan kuliner. Tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, kegiatan ini juga membuka ruang bagi para pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk dan memperluas pemasaran.

Alex mengatakan, menjaga budaya berarti menjaga jati diri. Di tengah perkembangan zaman, tradisi dan warisan leluhur harus tetap hidup, dikenal, dan diwariskan kepada generasi penerus.

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"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memandang budaya bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan kekuatan yang membentuk karakter dan menjadi bagian penting dari kehidupan kita," ajak Alex.

Dia menjelaskan, budaya Dayak memiliki kekayaan yang luar biasa. Mulai dari adat istiadat, bahasa, tarian, musik tradisional, pakaian adat, kerajinan tangan hingga berbagai ritual yang sarat makna. Di dalamnya terdapat nilai kebersamaan, gotong royong, penghormatan terhadap sesama, musyawarah, serta kearifan dalam menjaga hubungan dengan alam. Nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk kehidupan sekarang. Karena itu, pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui festival atau pertunjukan, tetapi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari dan ditanamkan kepada generasi muda.

Advertisement Dia berharap Dewan Adat Dayak bersama para pemuka adat dan seluruh masyarakat terus menjaga serta mengembangkan warisan budaya ini. Termasuk menjaga lingkungan melalui nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman melihat kekayaan budaya daerah memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah.

Para pelaku UMKM didorong agar semakin akrab dengan pemasaran digital, media sosial, dan platform perdagangan elektronik sehingga produk lokal tidak hanya dikenal di Ketapang, tetapi juga mampu menjangkau pasar nasional hingga internasional