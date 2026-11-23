PONTIANAK POST – Dua perusahaan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, segera menghadapi persidangan terkait dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 3.597,67 hektare. Estimasi kerugian dan biaya pemulihan lingkungan dari kedua perkara mencapai Rp48,99 miliar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar bersama Kejaksaan Negeri Ketapang menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar, Senin (23/11).

Advertisement Dua perkara tersebut melibatkan PT Sinar Karya Mandiri (SKM) dengan tersangka Kunardi alias Kun dan PT Hutan Ketapang Industri (HKI) dengan tersangka Ir. Pepep Permadi alias Pepep.

Kebakaran Capai 3.597 Hektare

Berdasarkan hasil penyidikan, kebakaran di konsesi PT SKM, Kecamatan Muara Pawan, mencapai 2.610,67 hektare pada 31 Juli–17 Agustus 2026.

Advertisement Penyidik menemukan dugaan penanganan kebakaran hanya dilakukan melalui pendinginan di pinggir areal konsesi tanpa pemadaman menyeluruh. Pengujian kualitas udara juga menunjukkan ISPU mencapai 499 atau kategori berbahaya.

Sementara itu, kebakaran di konsesi PT HKI, Kecamatan Kendawangan, mencapai 987 hektare pada 14 Agustus–8 September 2026. Penyidikan menemukan belum adanya upaya penyekatan jalur api maupun pembasahan di sekitar lahan terbakar.

Pemulihan Lingkungan Rp48,99 Miliar

Estimasi kerugian dan biaya pemulihan lingkungan dalam perkara PT SKM mencapai Rp41,43 miliar. Sedangkan PT HKI mencapai Rp7,55 miliar.