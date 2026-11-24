PONTIANAK POST – Polsek Sungai Laur mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di sebuah bangunan bekas camp kontraktor di Jalan Holing, Dusun Sungai Putih, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Rabu (18/11/2026) malam.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan empat pria berinisial RW (29), RH alias Paman (47), SR alias Emon (33), dan AR (35). Petugas juga menyita sabu dengan berat total 43,86 gram bruto serta sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.

Advertisement Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan transaksi narkotika di lokasi kejadian.

Menindaklanjuti laporan itu, Kapolsek Sungai Laur IPTU Slamet Santoso bersama anggotanya melakukan penyelidikan. Setelah memastikan informasi tersebut, petugas bergerak melakukan penindakan dan penggeledahan yang disaksikan warga.

Dari lokasi, polisi menemukan sejumlah paket diduga sabu. Salah satu paket besar disembunyikan di samping lemari pakaian, sedangkan paket lainnya ditemukan di dalam kamar.

Advertisement Berdasarkan pemeriksaan awal, salah seorang pria yang diamankan mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial W. Polisi masih mendalami keterangan tersebut untuk mengungkap kemungkinan jaringan pemasok narkotika.

Selain sabu, petugas menyita satu timbangan elektrik, satu sendok takar, satu bungkus plastik klip kosong, satu kotak hitam, dua pipet sedotan, serta tiga telepon genggam masing-masing merek Vivo warna biru, Infinix warna oranye, dan Realme C53 warna hitam.

Polisi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp3 juta yang turut dijadikan barang bukti.

Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengapresiasi masyarakat yang memberikan informasi sehingga kasus tersebut dapat diungkap.