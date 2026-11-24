PONTIANAK POST - Polres Ketapang melaksanakan upacara serah terima jabatan Kabag Ops, Kasat Lantas dan Kapolsek Tumbang Titi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, bertempat di Aula Polres Ketapang, Senin (23/11).

Kapolres mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para pejabat lama atas dedikasi, pengabdian serta kerja sama yang telah diberikan selama bertugas di Polres Ketapang.

"Saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan dengan sangat baik, serta kontribusi dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Ketapang," kata Putra.

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AKP Chandra Wirawan digantikan oleh AKP Jami’ad sebagai PS. Kabag Ops Polres Ketapang. Sementara AKP Yunita Puspita Sari, digantikan oleh AKP Raden Bagus Aryo Wibowo, sebagai Kasat Lantas Polres Ketapang. Sementara itu, jabatan Kapolsek Tumbang Titi diserahterimakan dari IPDA Dadan Vandiyana, kepada AKP Jumadi Hutabarat.

"Kepada pejabat yang baru, saya ucapkan selamat bergabung di Polres Ketapang. Segera beradaptasi, pahami karakteristik wilayah dan maksimalkan pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

Advertisement Kapolres menyerahkan cindera mata kepada para pejabat lama sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan dedikasi selama bertugas di Polres Ketapang.

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