PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, membuka Kejuaraan Sepak Bola Ikatan Keluarga Kerajaan Matan Tanjungpura (Ikkramat) Cup Seri III, Minggu (22/11). Kejuaraan tersebut berlangsung di Lapangan Sepak Bola Gusti Muhammad Saunan, Kelurahan Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong. Alex mengatakan, olahraga dapat menjadi ruang untuk membangun persaudaraan, mempererat kebersamaan, sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap daerah.

Alex mengapresiasi inisiatif Ikkramat bersama seluruh pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Baginya, kejuaraan seperti ini memiliki arti penting karena memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengembangkan minat dan kemampuan di bidang olahraga. Hal menarik dari Ikkramat Cup adalah adanya perpaduan antara olahraga dan identitas budaya daerah. Menurutnya, hal ini menjadi nilai positif yang perlu dijaga.

"Saya berharap kegiatan ini terus berkembang dan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai salah satu agenda olahraga tahunan di Ketapang," harapnya.

Dari sisi pembinaan, kata dia, Pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus mendorong perkembangan olahraga melalui dukungan terhadap sarana dan prasarana serta pembinaan atlet.

"Kita ingin potensi anak-anak muda Ketapang mendapatkan ruang untuk berkembang sehingga ke depan mampu bersaing dan meraih prestasi di tingkat provinsi maupun nasional," ungkapnya.