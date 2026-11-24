PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengungkapkan komitmennya dalam menjaga, merawat, dan melestarikan adat serta budaya Dayak. Hal ini ditegaskan bupati saat membuka Musyawarah Domong Adat Laman Sembilan Domong Sepuluh V yang berlangsung di Kepatihan Jaga Pati, Sabtu (21/11).

Alex yang merupakan Patih Jaga Pati Laman Sembilan Domong Sepuluh Kerajaan Hulu Aik, bergelar adat Raden Cendaga Pintu Bumi Jaga Banua, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum penting bagi para tokoh dan pemangku adat untuk memperkuat persatuan, menyatukan pandangan, serta meneguhkan tanggung jawab dalam menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan lestari di tengah perkembangan zaman.

"Amanah yang saya emban, baik sebagai kepala daerah maupun sebagai Patih Jaga Pati, bukan sekadar sebuah kedudukan, melainkan tanggung jawab moral dan adat untuk menjaga kehormatan, nilai-nilai luhur, serta tradisi masyarakat Dayak," tegas Alex.

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Dia menjelaskan, Laman Sembilan Domong Sepuluh memiliki ikatan sejarah dan kekerabatan yang erat dengan sejumlah komunitas adat, termasuk masyarakat di wilayah Sanggau dan Kalimantan Tengah. Jejak hubungan tersebut merupakan bagian dari warisan leluhur yang harus terus dirawat, dihormati, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

"Hukum adat Dayak memiliki tata cara, nilai, dan mekanisme tersendiri yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan secara sembarangan ataupun bertentangan dengan nilai-nilai adat itu sendiri," jelasnya.

Advertisement Dia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan masyarakat Dayak untuk melakukan tindakan yang justru merendahkan martabat para tokoh adat, domong-domong adat, maupun simbol-simbol kehormatan adat.