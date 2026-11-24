PONTIANAK POST – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Adian Napitupulu menilai ganti rugi lahan masyarakat di Desa Pelang, Kabupaten Ketapang, sebesar Rp250 ribu per hektare tidak manusiawi dan mencederai rasa keadilan. BAM akan memanggil pimpinan perusahaan perkebunan terkait ke Jakarta untuk membahas penyelesaian sengketa tersebut.

Adian menegaskan, persoalan ganti rugi tidak cukup dilihat dari kesepakatan pembebasan lahan pada masa lalu. Prosesnya, termasuk mekanisme pembebasan tanah dan penggantian tanaman milik masyarakat, juga harus diperiksa.

Advertisement "Mengganti lahan rakyat Rp25 per meter itu semena-mena, sewenang-wenang. Tidak manusiawi, tidak adil," kata Adian usai Rapat Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Terkait Koi Desa Pelang, Kecamatan Matan Hilir, Kabupaten Ketapang, bersama BAM DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin (23/11).

Rapat tersebut dihadiri Gubernur Kalbar Ria Norsan, jajaran Pemkab Ketapang hingga pemerintah desa, serta perwakilan perusahaan yang bersengketa dengan masyarakat.

Menurut Adian, kepemilikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) tidak otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk menguasai dan menanami lahan masyarakat. Pembebasan tanah dan tanaman harus melalui tahapan serta perhitungan kompensasi sesuai ketentuan.

Advertisement Setiap jenis tanaman, lanjutnya, memiliki nilai ganti rugi berbeda. Karena itu, kompensasi tidak boleh ditetapkan tanpa memperhitungkan tanaman yang dimiliki masyarakat.

"Ada tahapan lain, ada pembebasan lahan, ada pembebasan tanaman, dan setiap tanaman punya nilai berbeda-beda. Dalam Kementerian Kehutanan itu ada tabel harganya. Pohon kelapa berapa, perdu berapa, dan sebagainya itu ada harganya," jelasnya.

Adian menilai kompensasi Rp250 ribu per hektare sangat tidak sebanding dengan hak masyarakat atas tanah yang dilepaskan. Ia mengibaratkan nilai tersebut setara dengan harga sekitar 25 kilogram beras.

"Satu hektare itu harganya senilai 25 kilo beras. Jadi rakyat ditukar 25 kilo beras, dia kehilangan atas tanahnya selama-lamanya. Menurut saya tidak fair," tegasnya.