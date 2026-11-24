PONTIANAK POST – PT Cita Mineral Investindo Tbk atau CMI (IDX: CITA) mengembangkan Program Kampung Cita Sehat Mandiri (KCSM) di Desa Air Durian Jaya, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Program yang berlangsung bertahap pada Oktober-November 2026 ini menyasar peningkatan kesehatan keluarga sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Program tersebut dilaksanakan melalui edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemenuhan gizi keluarga, pengolahan makanan sehat, serta pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung ketersediaan pangan bergizi.

Advertisement Kegiatan ini dilatarbelakangi perhatian terhadap persoalan kesehatan masyarakat di Kecamatan Air Upas, terutama stunting, gizi kurang, dan ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Salah satu kegiatan KCSM adalah sosialisasi PHBS kepada 150 anak sekolah. Materi yang diberikan mencakup pentingnya menjaga kebersihan diri, terutama melalui kebiasaan mencuci tangan dan menggosok gigi. CMI juga menyalurkan tiga paket sarana tempat cuci tangan untuk mendukung penerapan kebiasaan tersebut.

Tim kesehatan CMI memberikan obat kepada masyarakat Desa Air Durian Jaya, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Advertisement Pada aspek pemenuhan gizi, CMI bekerja sama dengan Posyandu Dahlia dan Puskesmas Air Upas menggelar praktik pembuatan makanan sehat bergizi. Edukasi pangan sehat keluarga juga melibatkan 24 anggota Kampung Sehat Mandiri bersama Bidang Kesehatan Masyarakat Puskesmas Air Upas.

Selain edukasi kesehatan, program ini mendorong pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi pupuk. CMI menyalurkan 10 paket tong komposter agar sampah organik dapat diolah dan digunakan kembali untuk mendukung kegiatan pertanian.

Upaya tersebut terintegrasi dengan pengembangan demplot ketahanan pangan sehat keluarga seluas 5.000 meter persegi atau 0,5 hektare. Lahan yang dikelola Kelompok Kampung Sehat Mandiri itu dimanfaatkan untuk budidaya tanaman hortikultura sebagai sumber pangan sehat bagi keluarga.

Untuk mendukung pengelolaan lahan, CMI menggelar pelatihan pembuatan pupuk organik pada 18 November 2026. Sebanyak 16 peserta yang terdiri atas perwakilan dusun, ketua RT, dan kelompok Kampung Sehat Mandiri mengikuti kegiatan tersebut.

Pelatihan menghadirkan Kelompok Tani Kabun Basar dan Tim Enviro CITA sebagai narasumber. Peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengolah bahan organik menjadi pupuk untuk mendukung budidaya tanaman hortikultura.