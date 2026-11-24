PONTIANAK POST – PT Cita Mineral Investindo Tbk (CMI) memperkuat upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Ketapang melalui pelayanan medis dan pemberdayaan keluarga. Dua program yang dijalankan, yakni CERIA (Cegah Penyakit, Edukasi dan Pengobatan Gratis) dan Kampung Cita Sehat Mandiri (KCSM).

Melalui program CERIA dalam rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026, CMI memberikan pemeriksaan dan pengobatan gratis kepada 217 warga di Kecamatan Air Upas dan Sandai.

Advertisement Kegiatan berlangsung di Desa Sari Bekayas, Kecamatan Air Upas, pada 9 November 2026 dengan 112 penerima manfaat. Selanjutnya, 105 warga Desa Istana, Kecamatan Sandai, mendapat layanan serupa pada 16 November 2026.

Hasil pemeriksaan di Desa Sari Bekayas mencatat hiperurisemia atau kadar asam urat tinggi pada 26 orang, hipertensi 22 orang, diabetes melitus 18 orang, nyeri otot (myalgia) 15 orang, dan kolesterol tinggi (hiperkolesterolemia) 10 orang.

Di Desa Istana, hipertensi menjadi temuan terbanyak dengan 24 orang, disusul hiperurisemia 11 orang. Sementara observasi demam (febris), sakit kepala (cephalgia), dan selesma (common cold) masing-masing ditemukan pada 10 orang.

Advertisement Selain pemeriksaan dan pengobatan, warga mendapat konsultasi serta edukasi untuk meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara berkala.

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui Program Kampung Cita Sehat Mandiri di Desa Air Durian Jaya, Kecamatan Air Upas. Berlangsung pada Oktober-November 2026, program ini menyasar persoalan stunting, gizi kurang, dan Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil melalui edukasi kesehatan dan penguatan ketahanan pangan keluarga.

Sebanyak 150 anak sekolah mengikuti sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama kebiasaan mencuci tangan dan menggosok gigi. CMI turut menyalurkan tiga paket sarana tempat cuci tangan untuk mendukung penerapannya.

Pada aspek gizi, CMI bekerja sama dengan Posyandu Dahlia dan Puskesmas Air Upas menggelar praktik pembuatan makanan sehat bergizi. Edukasi pangan sehat keluarga juga melibatkan 24 anggota Kampung Sehat Mandiri bersama Bidang Kesehatan Masyarakat Puskesmas Air Upas.