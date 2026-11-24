Kepala Kejati Kalbar Emilwan Ridwan. (Antara)

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PONTIANAK POST – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyiapkan 15 jaksa penuntut umum (JPU) untuk menangani dua perkara dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi di Kabupaten Ketapang. Kedua perkara tersebut berkaitan dengan kebakaran lahan seluas sekitar 3.597 hektare.

Kedua perusahaan yang terlibat adalah PT Sinar Karya Mandiri yang diwakili Kunardi alias Kun dan PT Hutan Ketapang Industri yang diwakili Pepep Permadi alias Pepep.

Advertisement Kepala Kejati Kalbar Emilwan Ridwan mengatakan, penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II dari penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat kepada JPU dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Ketapang, Senin (23/11).

"Kedua perkara tersebut melibatkan PT Sinar Karya Mandiri yang diwakili Kunardi alias Kun dan PT Hutan Ketapang Industri yang diwakili Pepep Permadi alias Pepep," kata Emilwan di Pontianak, Selasa.

Emilwan menjelaskan, 15 JPU dari Kejati Kalbar akan bersinergi dengan JPU Kejari Ketapang untuk memastikan proses penuntutan kedua perkara berjalan optimal.

Setelah menerima pelimpahan tahap II, JPU akan meneliti tersangka dan barang bukti, menyusun surat dakwaan, serta melengkapi administrasi penuntutan sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang.

Kebakaran di Dua Konsesi Capai 3.597 Hektare

Dalam perkara PT Sinar Karya Mandiri, kebakaran terjadi pada 31 Juli hingga 17 Agustus 2026 di wilayah konsesi perusahaan yang berada di Desa Tanjung Pasar dan Desa Mayak, Kecamatan Muara Pawan.

Hasil pengecekan lapangan menemukan lahan terbakar seluas sekitar 2.610,67 hektare.

Sementara itu, kebakaran di area konsesi PT Hutan Ketapang Industri terjadi di Desa Kedondong, Kecamatan Kendawangan, pada 14 Agustus hingga 8 September 2026.

Hasil pengukuran ATR/BPN Kabupaten Ketapang mencatat luas lahan terbakar sekitar 987 hektare.

Dengan demikian, total luas lahan terbakar dalam kedua perkara tersebut mencapai sekitar 3.597,67 hektare.

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Estimasi Biaya Pemulihan Lingkungan Rp48,99 Miliar

Selain luas kebakaran, pemeriksaan ahli juga mengungkap indikasi kerusakan lingkungan pada kedua lokasi.

"Berdasarkan pemeriksaan ahli, kedua perkara tersebut juga mengungkap indikasi kerusakan lingkungan. Estimasi biaya kerugian dan pemulihan lingkungan mencapai Rp41,43 miliar pada perkara PT Sinar Karya Mandiri dan Rp7,55 miliar pada perkara PT Hutan Ketapang Industri, atau total sekitar Rp48,99 miliar," tuturnya.

Emilwan menegaskan, penegakan hukum karhutla tidak hanya menyasar pelaku perseorangan, tetapi juga pertanggungjawaban korporasi apabila ditemukan dugaan kelalaian dalam memenuhi kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah operasionalnya.

Kedua perkara disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan larangan pembakaran hutan, kewajiban pencegahan kebakaran, serta kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

"Kejaksaan memastikan penanganan perkara dilanjutkan secara profesional dan akuntabel hingga tahap pembuktian di persidangan, dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah. Penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana para pihak sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan," katanya.