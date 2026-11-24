Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat bersama Kejaksaan Negeri Ketapang menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dalam dua perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan korporasi di Kabupaten Ketapang, Selasa (24/11/2026). (Humas Kejati Kalbar)

Advertisement PONTIANAK POST - Kejaksaan menerima pelimpahan dua perkara dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kedua perkara tersebut mencakup lahan terbakar sekitar 3.597 hektare, dengan estimasi biaya kerugian dan pemulihan lingkungan Rp48,99 miliar.

Pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap II dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Barat kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Ketapang, Senin (23/11).

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Emilwan Ridwan menyampaikan hal tersebut di Pontianak, Selasa.

Advertisement Dia menjelaskan, dua perkara itu melibatkan PT Sinar Karya Mandiri yang diwakili Kunardi alias Kun dan PT Hutan Ketapang Industri yang diwakili Pepep Permadi alias Pepep.

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat telah menyatakan kedua perkara tersebut lengkap atau P-21 pada 3 November 2026. Proses itu kemudian ditindaklanjuti dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

Baca Juga: Kejati Kalbar Siapkan 15 Jaksa Tangani Dua Perkara Karhutla Korporasi

Kebakaran PT Sinar Karya Mandiri Capai 2.610 Hektare

Dalam perkara PT Sinar Karya Mandiri, kebakaran terjadi pada 31 Juli hingga 17 Agustus 2026. Lokasinya berada di wilayah konsesi perusahaan, yakni Desa Tanjung Pasar dan Desa Mayak, Kecamatan Muara Pawan.

Hasil pengecekan lapangan menemukan lahan terbakar seluas sekitar 2.610,67 hektare.

Penyidikan juga menemukan dugaan penanganan kebakaran hanya dilakukan melalui pendinginan di bagian pinggir areal konsesi, tanpa pemadaman secara menyeluruh.

Hasil pengujian kualitas udara bahkan menunjukkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) mencapai 499. Parameter utamanya adalah PM10 dan masuk kategori berbahaya.

Kebakaran di Konsesi PT Hutan Ketapang Industri

Sementara itu, kebakaran di area konsesi PT Hutan Ketapang Industri terjadi di Desa Kedondong, Kecamatan Kendawangan, pada 14 Agustus hingga 8 September 2026.

Hasil pengukuran ATR/BPN Kabupaten Ketapang mencatat luas lahan terbakar sekitar 987 hektare.

"Penyidikan perkara tersebut menemukan bahwa meskipun perusahaan melakukan pemadaman melalui tim internal, belum dilakukan penyekatan jalur api ataupun pembasahan di sekitar lahan terbakar saat kejadian," katanya.

Estimasi Pemulihan Lingkungan Rp48,99 Miliar

Pemeriksaan ahli terhadap kedua lokasi juga menemukan indikasi kerusakan lingkungan, termasuk pada tanah mineral dan gambut.

Dalam perkara PT Sinar Karya Mandiri, estimasi biaya kerugian dan pemulihan lingkungan mencapai Rp41,43 miliar. Sementara itu, pada perkara PT Hutan Ketapang Industri, nilainya sekitar Rp7,55 miliar.

Kejaksaan menyebut angka tersebut merupakan hasil perhitungan ahli terkait kerugian dan pemulihan lingkungan hidup, bukan penetapan kerugian negara.