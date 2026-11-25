PONTIANAK POST - Kepolisian Resor Ketapang berhasil mengungkap peredaran narkotika di Dusun Sungai Putih, Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Rabu (18/11). ‎Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menangkap empat orang serta barang bukti narkotika jenis sabu seberat 43,86 gram dan uang tunai sebesar Rp3 juta.

‎‎Kapolres Ketapang, AKBP Putra Pratama, mengatakan keempat orang yang diamankan memiliki peran berbeda dalam aktivitas peredaran narkotika tersebut. ‎

‎‎"W merupakan residivis narkoba. Kemudian ada dua orang kaki tangannya, yakni R alias Paman yang bertugas melayani pembeli, serta A yang bertugas mengantarkan narkotika," kata Putra.

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‎‎Selain itu, polisi juga mengamankan Emon yang diketahui sebagai pengguna narkotika. Putra mengungkapkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Iwan Pai yang telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).