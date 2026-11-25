PONTIANAK POST- Atlet renang Ketapang, Elsa Anasyia pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Barat 2026 lalu, berhasil mengoleksi 13 medali, sekaligus menjadi atlet dengan perolehan medali terbanyak.

Dari total 13 medali yang diraih, 10 di antaranya adalah medali emas. Sementara sisanya 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Raihan 10 medali emas tersebut terdiri atas 9 nomor individu dan 1 nomor beregu atau estafet.

Raihan 13 medali Elsa tersebut mengantarkan kontingen Ketapang menjadi juara umum pada cabang olahraga renang. Tak hanya itu, sumbangan 10 medali emas dari Elsa turut membantu Ketapang mengunci posisi ketiga pada Porprov Kalbar 2026.

Ketua KONI Ketapang, Theo Bernadhi, berharap semoga Elsa terus berkembang, tetap konsisten, dan mampu memberikan prestasi terbaik pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya.