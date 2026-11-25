PONTIANAK POST - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dua perkara dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melibatkan korporasi di Ketapang.

​Proses penyerahan berlangsung pada Senin (23/11) di Kantor Kejari Ketapang. Pelimpahan dilakukan oleh penyidik Unit 4 Subdit 4 Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ketapang dengan didampingi jaksa dari Kejati Kalbar.

​Kedua korporasi yang menjadi tersangka dalam perkara ini adalah PT Hutan Ketapang Industri (HKI) yang diwakili oleh Pepep Permadi, serta PT Sinar Karya Mandiri (SKM) yang diwakili oleh Kunardi.

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Terkait perkara ini, ​untuk mengawal proses penuntutan hingga ke persidangan, Kejati Kalbar menerjunkan 15 JPU yang akan bersinergi dengan JPU Kejari Ketapang. Setelah Tahap II, tim jaksa segera menyusun surat dakwaan dan melengkapi administrasi penuntutan sebelum melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri setempat.

​Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Emilwan Ridwan, menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk keseriusan aparat dalam menjerat pertanggungjawaban korporasi, bukan hanya pelaku perseorangan.