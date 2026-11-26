PONTIANAK POST – Sekitar 600 warga menghadiri penutupan Pentas Seni Budaya dan Pameran Budaya Dayak se-Kabupaten Ketapang ke-XII Tahun 2026 di Balai Sungai Kedang, Pendopo Bupati Ketapang, Selasa (24/11) malam.

Bupati Ketapang Alexander Wilyo menutup langsung kegiatan yang berlangsung dengan mengusung tema “Melalui Adat dan Budaya Dayak Kita Bersatu, Maju dan Mandiri Membangun Bangsa dalam Bingkai NKRI”.

Advertisement Alexander mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar hiburan, melainkan upaya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi muda.

Menurut dia, budaya Dayak mengandung nilai kebersamaan, gotong royong, persaudaraan, penghormatan terhadap alam, serta kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas masyarakat.

Dia berharap generasi muda semakin mengenal adat istiadat, bahasa, seni tari, musik tradisional, pakaian adat, hingga berbagai kerajinan Dayak.

Advertisement Pemerintah Kabupaten Ketapang juga melihat pelestarian budaya sebagai peluang pengembangan ekonomi daerah. Potensinya dapat dikembangkan melalui pariwisata, ekonomi kreatif, kerajinan tangan, kuliner tradisional, dan produk unggulan masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan, menghormati perbedaan, serta bersama-sama melestarikan budaya daerah,” ujarnya.

Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, keberagaman adat dan budaya merupakan kekayaan bangsa sekaligus perekat persatuan masyarakat.

Dia menilai pentas budaya menjadi ruang mempererat persaudaraan dan menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Polri, kata dia, mendukung kegiatan yang memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI.