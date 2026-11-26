PONTIANAK POST - Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2026 yang diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta, Senin (23/11). Rakornas tersebut diikuti sekitar 1.484 peserta yang terdiri dari unsur kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta perwakilan instansi terkait dari seluruh Indonesia. Kegiatan itu menjadi forum koordinasi dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pembentukan serta pelaksanaan produk hukum daerah.

Sejumlah pejabat nasional hadir sebagai narasumber, di antaranya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, serta Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menekankan bahwa pembentukan produk hukum daerah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tito mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 17.317 peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada) di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan besarnya kompleksitas regulasi yang harus dikelola oleh pemerintah daerah.

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Menurutnya, banyaknya regulasi tidak boleh justru menjadi hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap aturan yang dibentuk harus memiliki tujuan, manfaat, dan dampak yang jelas.

"Kalau mungkin bisa dibuka, 17.317 peraturan. Peraturan daerah ataupun perkada. Bayangin kompleksnya. Fine kalau seandainya itu memang betul-betul bermanfaat," ujar Tito.

Advertisement Dia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak membuat regulasi yang justru mempersulit penyelenggaraan pemerintahan sendiri.

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